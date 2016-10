Pieter Timmers plaatst zich in Dubai met snelste tijd voor finale 100m vrij

Door: redactie

4/10/16 - 09u32 Bron: Belga

© getty.

Pieter Timmers heeft zich op de wereldbekermanche zwemmen (kortebaan) in Dubai overtuigend geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag.

Timmers klokte in de reeksen af na 48.32 en zette daarmee de scherpste chrono neer van de 69 deelnemers. De Rus Vladimir Morozov zwom met 48.49 de tweede tijd. De finale met acht vindt om 18u30 lokale tijd (16u30 in België) plaats.



Het Belgisch record van Timmers staat op 46.61 en dateert van het EK in Israël in december 2015. Vorige week haalde Timmers brons op de 100 en 200m vrije slag tijdens de wereldbekermanche in Peking.



Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde de 28-jarige Timmers zilver op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag.