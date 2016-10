Neergestoken triatlete Sofie Goos: "Geen hulp van Slachtofferfonds"

Door: redactie

4/10/16 - 09u21 Bron: Dag Allemaal

© getty.

Begin september maakte Sofie Goos haar 'comeback' in de Zwintriatlon, vier maanden nadat ze werd neergestoken. Ze eindigde knap zesde en werkt intussen hard verder aan haar volledig herstel. In een interview met weekblad Dag Allemaal vertelt de 36-jarige triatlete over haar moeilijke periode, de weinige (financiële) hulp die ze krijgt en de toekomst. "Die kerel met het mes, is niet diegene die een punt achter mijn carrière mag zetten. Ik wil daar zélf over beslissen."

© photo news. 7 september 2016, Sofie Goos probeert op de Zwintriatlon in Knokke de draad weer op te pikken. Onder massale belanstelling finisht ze als zesde, ruim achter winnares Katrien Verstuyft. "Dat was niet mijn comeback. Ik deed enkel mee voor mijn plezier, want ik wist dat ik bijlange nog niet klaar was voor een goeie prestatie. Ik weet dat ik dit jaar onmogelijk nog een deftig competitieniveau kan halen. Op mentaal vlak heeft die deelname mij wel deugd gedaan. Telkens als ik langs de omroeper passeerde, zweepte die het publiek speciaal voor mij op. Ik kreeg meer aandacht dan de winnaars."



Mama

"Ik werd pas emotioneel toen ik mijn moeder bij de finish zag staan. Op precies dezelfde dag waarop ik een mes in mijn rug kreeg, werd er bij haar borstkanker geconstateerd. Inmiddels onderging ze bestraling en is ze genezen verklaard, maar toen ze me aan de eindmeet stond op te wachten, werd het me te veel. De streep halen voelde alsof ik deze moeilijke periode voor mijn familie had afgesloten." Lees ook Man die triatlete Sofie Goos aanviel blijft achter de tralies

Sofie Goos eindigt zesde bij comeback: "De aandacht voor mij was indrukwekkend" © KOS.