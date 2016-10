Miami Marlins zet 'homerun king' Barry Bonds aan de deur

Door: redactie

Miami Marlins heeft slagcoach Barry Bonds bedankt voor bewezen diensten, zo bevestigt de ploeg op zijn website. De 'homerun king' uit de Amerikaanse Major League Baseball, recordhouder met 762 homeruns, is er volgens de leiding van de club niet in geslaagd de slagkracht van het team te verbeteren. Miami Marlins maakt daardoor te weinig punten.

De 52-jarige Bonds wordt beschouwd als een van de beste baseballers aller tijden, die furore maakte met zijn verwoestende uithalen. De Amerikaan werd in zijn carrière tussen 1990 en 2004 zeven keer uitgeroepen tot beste speler van het jaar en was veertien keer All Star. Zijn vermeende dopinggebruik is het smetje op zijn blazoen.



Bonds werd vorig seizoen aangetrokken door de Marlins om als coach de slagprestaties van de ploeg te verbeteren, maar volgens manager Don Mattingly is de progressie van de spelers ondermaats.