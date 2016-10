Unanieme lof voor Thomas Pieters: "Amerikanen moeten schrik hebben wanneer deze man op het gras staat"

Marie Rutsaert

De Europeanen verloren dan wel de Ryder Cup, maar voor België is het een heel mooi weekend geweest op de Hazeltine-golfclub in het Amerikaanse Chaska (Minnesota). Thomas Pieters zette een historische prestatie neer toen hij in zijn laatste wedstrijd de Amerikaan J.B Holmes versloeg. Hij haalde zo zijn vierde punt op zijn allereerste Ryder Cup binnen en werd op die manier de beste rookie uit de 90-jarige geschiedenis van het prestigieuze toernooi. In het buitenland weten ze geen blijf met lofbetuigingen aan het adres van de 24-jarige Belg.

"The big guy from Belgium" © afp. Het Nieuw-Zeelandse Sportal schrijft dat Pieters de volgende Europese grote naam wordt. "Pieters geeft Europa redenen om hoopvol naar de toekomst te kijken."



The Express beschrijft onze golfer als een "relatief onbekende golfer die zijn naam in de geschiedenisboeken geschreven heeft."



De koppen bij de New York Times spraken boekdelen: "Een nieuwe rookie om de Amerikanen de duivel aan te doen."



De grote Amerikaanse sportzender ESPN kwam met een rapport voor het volledige Europese team. Slechts één van de Europeanen scoorde beter dan onze landgenoot. Die eer was voor de Spanjaard Rafael Cabrera-Bello. Ook Cabrera-Bello is een rookie en was de enige Europeaan die niet geklopt werd dit weekend. Hij mocht wel maar drie keer aantreden over vijf events en tekende voor twee keer winst en één keer gelijk.



Pieters maakte een fantastische indruk op de journalist van ESPN. "Amerikanen moeten schrik hebben wanneer deze man op het gras staat voor een Ryder Cup. Zelfs Tiger Woods (kapitein van het Amerikaanse team red.) kwam me vragen wat ik wist over 'the big guy from Belgium'. Ik garandeer je dat ze hem nu allemaal kennen." © express.co.uk.