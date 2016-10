Wit-Russische bobo die paradeerde met Russische vlag krijgt appartement in Moskou

Door: redactie

3/10/16 - 12u42

Andrei Fomochkin krijgt een stulpje in de Russische hoofdstad. © kos.

Een official uit Wit-Rusland die vorige maand tijdens de openingsceremonie van de Paralympics in Rio de Janeiro met een Russische vlag zwaaide, heeft een appartement gekregen in Moskou. Dat bevestigde een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken aan het nieuwsagentschap Tass.