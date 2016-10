Gonzalez Escallon eindigt op 39ste plaats in El Dorado

Door: redactie

Onze landgenote Laura Gonzalez Escallon is na een zwakke laatste ronde van 77 slagen 39ste geworden op het El Dorado Shootout golftoernooi, dat plaatsvond op de Mystic Creek golfbaan in het Amerikaanse El Dorado.

De 25-jarige uit Terhulpen, die na een tweede ronde van 72 slagen was opgeklommen naar een gedeelde 33ste plaats, kwam in de finaleronde niet verder dan vijf over par en dit na maar liefst zeven bogeys waartegen ze twee birdies lukte. Met haar totaalscore van 225 slagen telde ze in de eindafrekening 16 slagen meer dan de Zweedse Madelene Sagstrom die zich de beste toonde.



Ondanks de flauwe prestatie blijft Gonzalez Escallon haar elfde plaats in het tussenklassement van de Symetra Tour behouden. Met nog twee toernooien voor de boeg blijft ze alle kansen behouden om in de top-10 te eindigen. Dat zou haar een LPGA-kaart kan opleveren voor het seizoen 2017. Eindstand Eldorado Shootout:



1. Madelene Sagstrom (Zwe) 209=69-68-72 -7



2. Becca Huffer (VSt) 211=70-73-68



. Augusta James (Can) 211=71-71-69



4. Pavarisa Yoktuan (Tha) 212=74-69-69



. Anne-Catherine Tanguay (Can) 212=71-71-70



. Marissa Steen (VSt) 212=70-69-73



39. Laura Gonzalez-Escallon (Bel) 225=76-72-77