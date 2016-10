Duitse "Belg" Daniel Deusser wint Masters Jumping LA

Door: redactie

3/10/16 - 06u49 Bron: Belga

© afp.

De Duitser Daniel Deusser heeft met het 12-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Equita van 't Zorgvliet, de Longines Masters van Los Angeles op zijn naam geschreven. Deusser komt al jaren uit voor de Belgische Stal Stephex Stables en woont in Mechelen samen met Caroline Wauters, dochter van wijlen Eric Wauters, de geestelijke vader van de Kerstjumping aldaar.

In een barrage met tien was Daniel Deusser met zijn merrie Equita van 't Zorgvliet bijna een seconde sneller dan de Egyptische combinatie Nayel Nassar/Lordan. De Nederlander Harrie Smolders, trainer van Jos Verlooy bij Euro Horse in Grobbendonk, werd derde met de 12-jarige Zangerheide hengst Don VHP Z. Hij had 1.64 s meer tijd nodig had om foutloos door de finish te rijden. De Ier Cian O'Connor eindigde met de 10-jarige BWP-hengst Good Luck op de vijfde plaats.



Jos Verlooy, de enige Belg die in LA in actie kwam, haalde de barrage niet want hij liep met de 11-jarige hengst Caracas 8 strafpunten op in de basisomloop.