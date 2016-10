Los Angeles Sparks (met Ann Wauters) hebben vierde duel nodig in halve finales

Door: redactie

2/10/16 - 23u42 Bron: Belga

© ap.

De Los Angeles Sparks hebben zich nog niet kunnen plaatsen voor de grote finale in Noord-Amerikaanse profbasketbalcompetitie voor vrouwen (WNBA).

Het team van Ann Wauters ging in zijn derde duel in de halve eindstrijd met 70-66 onderuit bij Chicago Sky (rust 30-39), waardoor er in de best-of-five reeks een vierde duel aan te pas moet komen. Bij de Sparks, die nu met 2-1 leiden, kwam Wauters niet in actie. Duel vier wordt donderdag in Los Angeles gespeeld.



De LA Sparks beëindigden de reguliere competitie als tweede en waren daarom, net als Minnesota Lynx, vrij in de eerste twee rondes van de play-offs.



In de andere halve finale leidt Minnesota met 2-0 tegen Phoenix Mercury.