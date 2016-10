Thomas Pieters beste rookie in de geschiedenis van de Ryder Cup

Marie Rutsaert

Thomas Pieters heeft op de Ryder Cup op de Hazeltine-golfclub in het Amerikaanse Chaska (Minnesota) opnieuw uitstekend gepresteerd. Hij klopte in zijn single wedstrijd de Amerikaan J.B Holmes, haalde zo zijn vierde punt op zijn allereerste Ryder Cup en werd op die manier de beste rookie uit de 90-jarige geschiedenis van het prestigieuze toernooi.

Eerder dit toernooi had Pieters zijn openingsduel samen met Lee Westwood verloren, maar daarna liep het uitstekend met drie zeges in evenveel duels samen met klepper Rory McIlroy. Zondag bewees de 24-jarige Antwerpenaar dat hij het ook alleen kan, hij klopte Holmes met 3&2 (Pieters stond met nog twee holes te spelen drie slagen voor). Hij bracht Europa (met zijn vierde punt) terug tot 10,5-8,5, het toernooi winnen zal echter moeilijk worden voor de Europeanen. Dat Pieters bij elk event op het toernooi werd geselecteerd door de kapitein van de Europeanen is ook behoorlijk uniek voor een rookie. Dat toont aan dat de jonge Belg een bijzonder goede indruk heeft gemaakt.



Zondag staan in totaal twaalf single wedstrijden op het menu, voor aanvang van de slotdag leidden de Amerikanen met 9,5-6,5. De Europeanen moeten 7,5 punten winnen om voor de vierde keer op een rij de Ryder Cup te winnen.



De Ryder Cup is het allerhoogste bereikbare event voor een golfer en een van de grootste sportevenementen ter wereld. Er zijn in totaal 28 punten beschikbaar. Wie 14,5 punt pakt, is de winnaar. Is er een gelijkspel, behoudt titelverdediger Europa zijn trofee. Pieters is na Nicolas Colsaerts pas de tweede landgenoot die aan het prestigieuze toernooi mag deelnemen.