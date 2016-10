Cocaïnesporen bij Fury? Hij ziet er in elk geval de humor wel van in

Door: redactie

2/10/16 - 17u07 Bron: ANP

De Britse profbokser Tyson Fury, nog steeds wereldkampioen in het zwaargewicht, lijkt de jongste dopingbeschuldigingen aan zijn adres nauwelijks serieus te nemen. Bij hem zijn een week geleden tijdens een dopingcontrole sporen van cocaïne gevonden. Fury kan er gezien zijn reactie op Twitter de humor kennelijk wel van inzien.

Op zijn pagina heeft de Britse bokser een foto geplaatst uit de filmklassieker 'Scarface'. Acteur Al Pacino zit als de gangster Tony Montana achter een grote berg cocaïne. Het gezicht van Pacino is echter vervangen door het gelaat van Fury, die zijn Twitternaam inmiddels ook heeft veranderd in Tysonmontana.



Fury zorgde eind vorig jaar voor een grote verrassing door de onverslaanbaar geachte Oekraïener Vladimir Klitschko als viervoudig wereldkampioen te onttronen. De Brit meldde zich nadien twee keer wegens een vermeende blessure af voor een revanchepartij. Volgens Britse media worstelt Fury (ook) met psychische problemen. Waarnemers verwachten niet dat 28-jarige Brit binnen afzienbare tijd terugkeert in de ring.

