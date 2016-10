Marc Herremans over droom om weer te kunnen stappen en levensgevaarlijk avontuur: "Ik keek de dood in de ogen"

Door: Glenn Bogaert

Een zware val op training in Lanzarote op 28 januari 2002 zette het leven van Marc Herremans helemaal op z'n kop. De intussen 42-jarige ex-triatleet raakt daarbij verlamd van borst tot teen. En toch bleef onze Belgische sporter op en top gemotiveerd en strijdvaardig. Alle dingen die hij wilde realiseren, heeft hij uiteindelijk ook kunnen voltooien. Denk maar aan het winnen van de Ironman van Hawaï, vader worden en de Crocodile Trophy letterlijk en figuurlijk overleven.

Het grootste doel van Herremans blijft echter opnieuw kunnen stappen, dat vertelt hij in 'De Zondag': "Ik ben een positieve mens. Vroeg of laat komt er voor alles een oplossing. Ik krijg vaak te horen dat ik ook anderen valse hoop geef, maar wat ben je nog als je niet meer mag hopen of geloven?" Als hij terugblik op zijn carrière zijn er twee mijlpalen en toch kijkt Herremans daar met gemengde gevoels op terug. Over zijn winst in de Ironman van Hawaï in 2006 zegt hij het volgende: "Dat was niet mijn droom en dus ook niet het mooiste moment uit mijn carrière. Ik was een sport aan het beoefenen die ik niet graag deed. Winnen bij de valide sporters was mijn droom."



Niet geluisterd

En dan was er nog die beruchte deelname aan de Crocodile Trophy een jaar later, in 2007. Marc Herremans was de eerste handbiker ooit die de finish haalde: "Dat was niet verantwoord. Het kon ook anders afgelopen zijn. Ik heb daar de dood in de ogen gekeken. Ik ben nadien maanden ziek geweest, ook al was ik nochtans gewaarschuwd. Zelfs door de organisator van het evenement. Ik wilde echter niet luisteren. Dat ongeval zou mijn bucketlist niet doorkruisen, ik moest en zou die Crocodile Trophy uitrijden."