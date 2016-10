Thomas Pieters krijgt J.B. Holmes als tegenspeler op slotdag Ryder Cup

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 10u28 Bron: Belga

© afp.

Thomas Pieters, die al voor drie punten heeft gezorgd in vier wedstrijden, is vandaag één van de Europese speerpunten op de laatste dag van de Ryder Cup op de Hazeltine-golfclub in het Amerikaanse Chaska, Minnesota.

© afp. © afp. © afp.

Europa, dat tegen een 9,5-6,5 achterstand aankijkt, zal vooral in het begin van de singlewedstrijden moeten scoren om nog een kans te maken de Ryder Cup voor de vierde keer op een rij te winnen. Kapitein Darren Clarke zet dan ook meteen hoog in.



Mcllroy mag eraan beginnen

De Noord-Ier Rory Mcllroy, die samen met Pieters voor drie punten zorgde, bijt de spits af en neemt het op tegen een in vorm zijnde Patrick Reed. In de tweede wedstrijd ontmoet de Zweedse Open Championship-winnaar Henrik Stenson de Amerikaan Jordan Spieth. Pieters treft in het derde duel J.B. Holmes.



Klassieker Garcia-Mickelson

In de vierde partij staat olympisch kampioen Justin Rose uit Engeland tegenover Rickie Fowler. De Spanjaard Rafael Cabrera-Bello geeft de US PGA-kampioen Jimmy Walker partij. In een klassieker neemt de Spanjaard Sergio Garcia het op tegen 'Lefty' Phil Mickelson. De Engelsman Lee Westwood, die aan zijn 10e Ryder Cup toe is, speelt tegen Ryan Moore en zijn landgenoot Andy Sullivan krijgt Brandt Snedeker voorgeschoteld. De Engelsman Chris Wood bekampt 's werelds nummer twee en US Open-kampioen Dustin Johnson. Woods landgenoot Danny Willett, de Masters-kampioen, moet proberen de Amerikaan Brooks Koepka een punt af te snoepen. De Duitser Martin Kaymer, die vier jaar geleden het winnende punt maakte voor Europa, neemt het op tegen Matt Kuchar, de bronzen medaille in Rio. De Engelsman Matthew Fitzpatrick gaat als laatste van start en krijgt Zach Johnson tegenover zich, de Open Championship-winnaar van 2015.