Opschudding op Ryder Cup wanneer Pieters' maatje Rory McIlroy vraagt om vuilgebekte fan af te voeren

Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 10u14 Bron: BBC

© afp.

Opvallend tafereel in de marge van de Ryder Cup golf in de VS. Rory Mcllroy kreeg het danig op zijn heupen van een irritante en vuilgebekte fan dat hij de organisatie vroeg om de man van de golfterreinen te verbannen. Het incident deed zich voor tijdens de fourball van gisteren, die won de Noord-Ierse topper trouwens aan de zijde van onze Thomas Pieters.

© afp. © afp.

De tandem Pieters-Mcllroy doet het uitstekend daar op de Hazeltine-golfbaan in het Amerikaanse Chaska, Minnesota. De twee hebben elkaar helemaal gevonden en vormen een te duchten duo voor de Amerikaanse tegenstand. En dat is duidelijk niet naar de zin van een fan, die dan maar probeerde om de Europeanen te intimideren. Mcllroy verklaarde dat hij verbaal op de korrel werd genomen en geschoffeerd op de achtste tee.



Echt verbannen?

De 27-jarige nummer drie van de wereld stopte prompt om de dader aan te duiden en vroeg de officials om hem te ontzetten. "Iemand heeft een paar neerbuigende en ongepaste zaken gezegd die echt wel over de schreef gingen. De man in kwestie heeft een beetje te ver gedreven. Mcllroy weet uiteindelijk niet of de organisatie inging op zijn vraag om de toeschouwer te verbannen.



VS op zegekoers

Met vandaag nog de twaalf single wedstrijden voor de boeg tellen de Amerikanen een 9,5-6,5 voorsprong in de Ryder Cup. Indien de thuisspelers vijf van de twaalf single wedstrijden winnen, heroveren ze de felbegeerde trofee. De Europeanen moeten 7,5 punten winnen om voor de vierde keer op rij de Ryder Cup te winnen.