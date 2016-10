Charleroi en BC Oostende meteen onderuit op openingsspeeldag

Door: redactie

De openingsspeeldag van de Euromillions Basket League heeft vandaag onmiddellijk enkele verrassende resultaten opgeleverd. Titelverdediger BC Oostende ging in eigen huis met 66-79 ten onder tegen Bergen-Henegouwen, terwijl Luik de derby in Charleroi won met 68-91.

Het nieuwe seizoen start zo voor Oostende met een domper, nadat vorige week ook al de Supercup verloren ging aan de Antwerp Giants. De 'Kustboys' kregen de hele partij geen grip op Alexandru Olah, die met zestien punten de grote uitblinker was voor Bergen.



Een zwak Charleroi kon thuis geen weerwerk bieden tegen Luik, dat met Troy Huff en John Fields over een goed op elkaar ingespeeld duo beschikte.



In de andere wedstrijden boekte Leuven een nipte overwinning tegen Limburg United (93-90) en ging Brussels voor het eerst in zijn geschiedenis winnen op het veld van Aalst (74-76). Antwerp klopte ten slotte makkelijk Willebroek met 97-82.