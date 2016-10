Pieters en McIlroy zorgen voor enige Europese punt op Ryder Cup

Door: redactie

ryder cup De Noord-Ier Rory McIlroy en de Belg Thomas Pieters hebben gisterenmiddag, net zoals in de ochtendsessie, voor een punt gezorgd op het Ryder Cup-golftoernooi, het tweejaarlijks treffen tussen de Verenigde Staten en Europa dat wordt betwist op de Hazeltine-golfbaan in het Amerikaanse Chaska (Minnesota).

Het succesvolle duo McIlroy-Pieters, dat in de foursomes het Amerikaanse duo Phil Mickelson en Rickie Fowler met 4&2 versloeg, nam in de namiddag tijdens de fourball met 3&1 de maat van de Amerikanen Dustin Johnson en Brooks Koepka.



Opnieuw nam het Europese duo een goede start en stond er na acht holes al een 4-0 voorsprong op het scorebord. Johnson, de regerende US Open-kampioen, putte twee birdies weg en kon de achterstand tot twee punten terugschroeven. Pieters putte echter op de dertiende en veertiende hole twee birdies weg, waarmee het verschil weer vier punten werd en en dit met vier holes te spelen. Koepka en Johnson speelden nog twee birdies, maar het was opnieuw de 24-jarige Pieters die met een birdie de overwinning binnenhaalde.



"Ik heb vandaag een aantal knappe putts gemaakt en daar draait het hier allemaal om", verklaarde Pieters. Rory McIlroy was opgetogen met de prestatie van onze landgenoot. "Wat Thomas heeft laten zien is gewoon fantastisch. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog dikwijls een team vormen."



Toch konden de Europeanen slechts één punt pakken uit vier wedstrijden en tellen de Verenigde Staten met de twaalf single wedstrijden voor de boeg een 9,5-6,5 voorsprong. Indien de Amerikanen vijf van de twaalf single wedstrijden winnen, heroveren ze de Cup. De Europeanen moeten 7,5 punten winnen om voor de vierde keer op een rij de Ryder Cup te winnen.