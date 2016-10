Argentinië wereldkampioen futsal na doelpuntenfestijn tegen Rusland

Door: redactie

Argentinië heeft zich in het Colombiaanse Cali tot wereldkampioen futsal gekroond. De Argentijnen haalden het in de finale met 5-4 van Rusland en pakten hun allereerste wereldtitel uit hun geschiedenis.

De Argentijnen stonden bij rust al 2-1 voor, liepen uit tot 5-2 en leken hun schaapjes lange tijd op het droge te hebben. In de slotfase kwamen de Russen nog sterk opzetten, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen ze niet meer. Het goud was zo voor de Argentijnen.



Eerder op de avond pakte toernooirevelatie Iran de derde plaats dankzij een zege in de kleine finale tegen Portugal. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2, de Iranezen haalden het na strafschoppen met 4-3 en bekroonden hun uitstekend toernooi met een knappe ereplaats.



Dit WK verliep overigens erg verrassend, aangezien futsaltoppers bij uitstek Brazilië en Spanje allebei in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld werden. Vijfvoudig wereldkampioen en titelverdediger Brazilië (1989, 1992, 1996, 2008 en 2012) werd in de achtste finales na strafschoppen uit het toernooi gekegeld door Iran, tweevoudig wereldkampioen Spanje (2000 en 2004) verloor bij de laatste acht van Rusland.