Atlete Axelle Dauwens verhuist voor nieuwe trainer naar Denemarken: "Nood aan nieuwe stimulans"

Axelle Dauwens verhuist naar Denemarken om daar te trainen met de Deense coach Mikkel Larsen. Dat meldt de website Atletieknieuws vandaag.

"Ik voel dat dit het juiste moment is om een nieuwe wending aan mijn carrière te geven", verklaart de 25-jarige hordeloopster haar keuze. "Ik besloot dat ik nood had aan verandering. Ik legde alle mogelijkheden op tafel en zocht contact met Mikkel Larsen. Hij bleek ook heel erg geïnteresseerd en dus koos ik ervoor om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen."



Specifieker werken

"In Denemarken zal ik ongetwijfeld de nieuwe stimulans vinden waar ik nood aan heb", vervolgt Dauwens. "Ik zal er iets specifieker werken op de 400 meter horden en kies ook voor een totaal ander leven. Ik hoop de volgende jaren stappen vooruit te zetten in mijn carrière. Als alles volgens plan verloopt blijf ik in Denemarken tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio."



Beter presteren

Larsen is de coach van onder meer Sara Petersen, die op de 400 meter horden in Rio de zilveren medaille pakte. Hij moet Dauwens, na een teleurstellend seizoen met een halve finale op het EK en een uitschakeling in de reeksen op de Olympische Spelen, weer beter doen presteren.