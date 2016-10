Thomas Pieters blijft aan zijde van klepper McIlroy indruk maken op Ryder Cup

Bewerkt door: Glenn Bogaert

golf Het lijkt hét duo van de Ryder Cup te gaan worden. Voor de tweede dag op een rij heeft de tandem Thomas Pieters en Rory McIlroy voor een punt gezorgd op de 41ste editie van de Ryder Cup, het tweejaarlijkse treffen tussen de Verenigde Staten en Europa, dat dit jaar doorgaat op de Hazeltine golfbaan in het Amerikaanse Chaska.

Het Europese duo moest het, in de discipline foursomes opnemen tegen de Amerikanen Phil Mickelson en Rickie Fowler. Van bij de start zat de vlam in de wedstrijd. Zo putte Fowler een birdie weg van pakweg 9 meter. Pieters knalde even later een birdieputt van zes meter weg. Ook op de vierde en vijfde hole toonden Pieters en McIlroy zich de betere. Het duo hield de drie punten voorsprong vast tot de achtste hole waarna Mickelson met enkele lange putts de achterstand verkleinde tot één punt.



Sublieme birdieputt

Op de elfde hole, een par-5, namen de Europeanen opnieuw twee slagen voorsprong, maar na een bogey van Pieters werd het verschil terug één punt. Op de vijftiende hole ging Fowler in de fout en namen McIlroy en Pieters twee slagen voorsprong met drie holes te spelen. Op de zestiende hole putte de 24-jarige Antwerpenaar een sublieme birdieputt weg van pakweg zes meter. De Amerikanen moesten nu scoren. Het was echter McIlroy die met een birdie de Amerikanen met lege handen huiswaarts stuurde.