Hartverwarmend verrassingsfeest voor 'Wielemie' in Lier

1/10/16 - 17u54 Bron: vtmnieuws.be

In Lier is rolstoelatlete Marieke 'Wielemie' Vervoort vanmiddag als een heldin onthaald bij haar club AC Lyra. Ze hebben er een verrassingsfeest georganiseerd om de carrière van hun paralympische heldin te vieren. Terwijl haar familie en vrienden "Marieke is van ons" scandeerden, kwam ze rond halfvijf glunderend aan, samen met haar onafscheidelijke hulphond Zenn.



Op de club vinden vandaag ook de MetaLyraLympics plaats, een internationale atletiekmeeting voor mensen met een beperking. Alle dichte vrienden, familie, supporters waren aanwezig, maar ook BV's als Tom Waes en Rob Vanoudenhoven kwamen langs.