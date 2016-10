Genkenaar zeilt de Atlantische Oceaan over tegen MS

Door: redactie

1/10/16 - 17u50 Bron: Belga

Ruben Donné gaat als eerste Belg solo de Atlantische Oceaan oversteken voor het goede doel © Twitter: @StadNieuwpoort.

Ruben Donné uit Genk begint zondag aan een avontuurlijke tocht met een zeilbootje van 6,5 meter lang. Het is de bedoeling om als eerste Belg solo de Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan over te steken. Hij zet zich met zijn actie in voor de strijd tegen Multiple Sclerose.