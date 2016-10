Thomas Detry moet 13 plaatsen inleveren in Kazachstan en is nu 32ste

Bewerkt door: Glenn Bogaert

1/10/16 - 14u30 Bron: Belga

© Photonews.

golf Thomas Detry is vandaag na een ronde van 71 slagen van de 19de naar de 32ste plaats gezakt op het Kazachs Open golftoernooi (Challenge Tour/450.000 euro) in Almaty.

De 23-jarige Brusselaar, die vlot de cut haalde na twee ronden van 69 slagen, begon aan zijn derde ronde met twee birdies op de eerste drie holes. Detry ging vervolgens in de fout op de holes vier, vijf, negen en elf. Op de holes zeven, negen en zestien putte hij nog drie birdies weg, wat resulteerde in een ronde in één onder par.



Tien slagen meer dan leider

Er werd op dag drie echter stevig gescoord en een aantal spelers doken diep onder par. Detry telt nu tien slagen meer dan de Engelsman Jordan L Smith, die alleen aan de leiding staat.