Pieter Timmers pakt opnieuw brons in Peking

Door: redactie

1/10/16 - 13u53

Pieter Timmers. © getty.

Pieter Timmers is op de wereldbekermanche zwemmen in Peking (kortebaan) derde geworden in de finale van de 200 meter vrije slag. De BRABO-zwemmer veroverde zo in de Chinese hoofdstad zijn tweede bronzen medaille, gisteren stond hij op de laagste trede van het podium van de 100m vrij.

De 28-jarige Timmers, die zich met de vierde tijd (1:47.23) had geplaatst voor de finale, tikte aan in 1:44.53. Hij kwam zo niet in de buurt van zijn Belgisch record (1:42.85). De Zuid-Afrikaan Myles Brown (1:43.60) pakte de gouden medaille, het zilver ging naar de Chinees Jiwen Cao (1:44.24).



De reeksen van de 50m vrij overleefde Timmers niet. Hij werd 11e in 22.41 (BR van François Heersbrandt: 21.26). Om tot de acht finalisten te behoren, diende hij 22.27 te zwemmen.



Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde Timmers zilver op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag.



In Peking verwachtte Timmers geen toptijden neer te zetten. "Mijn vormpiek lag in Rio", zo klonk het. "Na mijn medaille was mijn agenda ook helemaal volgeboekt. Daarom heb ik niet kunnen doortrainen." Hij neemt verder nog deel aan de WB-manches in Dubai (4-5 oktober), Doha (8-9 oktober), Singapore (21-22 oktober), Tokio (25-26 oktober) en Hongkong (29-30 oktober). Het BK in november en het WK in december, allebei in klein bad, laat hij links liggen.