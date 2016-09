Schotse bokser zo zwaar toegetakeld dat knock-out hem fataal wordt

Door: redactie

1/10/16 - 10u04 Bron: BBC

video

Bokser Mike Towell is vannacht in een ziekenhuis overleden nadat hij donderdagavond in een gevecht in Glasgow ernstige verwondingen had opgelopen. 'Iron Mike' ging in zijn duel met de Welshman Dale Evans al in de eerste ronde tegen de grond. De 25-jarige Schot probeerde nog verder te boksen tot scheidsrechter Victor Loughlin in de vijfde ronde een einde maakte aan de kamp nadat hij opnieuw geveld werd. Towell kreeg in de ring al zuurstof toegediend en werd vervolgens naar het Queen Elizabeth ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij vannacht aan zijn verwondingen.



Chloe Ross, vriendin van Towell, zei tegen de BBC dat "hij tot het einde heeft gevochten". In een bericht op Facebook maakte Ross het nieuws bekend. "Mijn hart is gebroken, mijn beste vriend is vannacht overleden. Mike had meerdere zwellingen en bloedingen in zijn hersenen. Dit waren de langste 24 uur in mijn leven. Ons kindje heeft zijn papa verloren, maar zal ongetwijfeld enorm trots zijn op wat hij bereikt heeft in zijn carrière."



Tegenstander Evans verklaarde kort na het gevecht al "geschokt" te zijn nadat hij Powell op een brancard de zaal had zien verlaten. "Al mijn gedachten gaan uit naar Mike Towells familie. Hij is een groot vechter die het Schotse boksen veel heeft gebracht." 'Iron Mike' had voor aanvang van de partij nog geen enkel duel verloren. Zijn teller stond op 11 overwinningen en één draw.