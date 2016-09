Ann Wauters staat met LA Sparks op één zege van finale play-offs

Door: redactie

1/10/16 - 09u02 Bron: Belga

Ann Wauters (L) op archiefbeeld. © ap.

Ann Wauters staat met Los Angeles Sparks dicht bij de finale in de WNBA. In het eigen Staples Center versloegen de Sparks Chicago Sky met 99-84.

De club die het eerst drie keer wint, stoot door naar de finale. Woensdag had het team van Wauters al het eerste duel met 95-75 gedomineerd. Zondag staan Los Angeles en Chicago opnieuw tegenover elkaar, in Chicago.



Ann Wauters (35) stond 2:26 op het parket en wist daarin geen punt te maken. Candace Parker en Jantel Lavender waren het best bij schot met elk 20 punten.



De LA Sparks beëindigden de reguliere competitie als tweede en waren daarom, net als Minnesota Lynx, vrij in de eerste twee rondes van de play-offs. Emma Meesseman werd met Washington Mystics laatste in de Eastern Conference.