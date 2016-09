Gonzalez Escallon neemt zwakke start in El Dorado

Door: redactie

Laura Gonzalez Escallon heeft met een openingsronde in 76 slagen niet meteen een schitterende start genomen op het Amerikaanse El Dorado Shootout golftoernooi (Symetra Tour/89.600 euro).

De 25-jarige uit Terhulpen, het voorbije seizoen goed voor twee toernooizeges, kwam in haar eerste ronde niet verder dan 76 slagen, vier over par. Zo moest Gonzalez Escallon maar liefst zes bogeys incasseren. Ze putte slechts twee birdies weg. Het bracht haar niet verder dan een gedeelde 52e plaats.



Gonzalez Escallon, de nummer elf in het Symetra Tour-klassement, moet absoluut een goede prestatie neerzetten wil ze aan het einde van het seizoen een plaats in de top 10 claimen. Daarmee zou ze volgend seizoen kunnen aantreden op de LPGA Tour, het hoogste niveau in het damesgolf.



In de tussenstand telt Gonzalez Escallon acht slagen meer dan de Amerikaanse Emily Tubert, die alleen aan de leiding staat en één slag voorsprong heeft op de Zweedse Madelene Sagstrom en de Amerikaanse Kathleen Ekey.



Stand na eerste ronde:



1. Emily Tubert (VSt) 68 -4



2. Madelene Sagstrom (Zwe) 69



. Kathleen Ekey (VSt) 69



4. Marissa Steen (VSt) 70



. Becca Huffer (VSt) 70



...



52. Laura Gonzalez Escllon (VSt)76