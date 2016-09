Europa slaagt in remonte na zwakke start

Door: redactie

Ryder Cup Na een barslechte start in de Foursomes, waarbij de Amerikanen een 4-0 voorsprong namen, heeft het Europese team met onder meer Thomas Pieters tijdens de Fourballs de achterstand na dag één in de 41ste editie van de Ryder Cup, het tweejaarlijkse treffen tussen de Verenigde Staten en Europa op de Hazeltime National golfbaan in het Amerikaanse Chaska, kunnen herleiden tot twee punten. Thomas Pieters zorgde hierbij samen met de Noord-Ier Rory McIlroy voor een punt.

Vooral in de Foursomes, waarbij twee spelers van elk team om beurt met dezelfde bal spelen, waren de Amerikanen ijzersterk en lieten de Europeanen een zwakke indruk na. Thomas Pieters die toch wel verrassend met de Engelsman Lee Westwood aantrad, moest de wet van de sterkste ondergaan. Na een aanvankelijk zwak spelende Westwood, moest Pieters een aantal keren uit een hachelijke positie gelijke tred proberen te houden met het Amerikaanse duo Matt Kuchar en de US Open winnaar Dustin Johnson. De Amerikanen namen op de eerste acht holes vijf punten voorsprong waarna Pieters de enige birdie scoorde. Desondanks moesten Pieters en Westwood een 5&4 nederlaag ondergaan.



In de Fourballs, waarin beide spelers van elk team een bal slaan, verging het de Europeanen beter. Pieters, die opnieuw aan de slag moest maar nu gekoppeld werd aan vijfvoudig Majorwinnaar uit Noord-Ierland Rory McIlroy, speelde een sterke partij. Pieters moest het opnieuw opnemen tegen de Amerikaanse duo Kuchar en Johnson. Pieters, met drie birdies, en McIlroy, met twee birdies, telden na zeven holes al vier punten voorsprong. Op de elfde hole konden de Amerikanen milderen, maar op de dertiende hole pakte Pieters uit met een zes meter birdieputt waarmee het duo nu vier punten voorsprong telde met vijf holes te spelen. Op de veertiende en vijftiende hole prikten de Amerikanen terug en konden ze twee punten wegkapen. Op de zestiende hole putte McIlroy echter een eagle weg, goed voor een 3&2 overwinning.



"Rory is een fantastische speler" verklaarde Pieters. "We hebben elkaar enorm goed aangevoeld. Toen ik het aan het einde van de wedstrijd het even liet afweten stond Rory klaar om over te nemen." McIlroy was ook vol lof over Pieters: "Thomas heeft als nieuwkomer een fantastische wedstrijd gespeeld. In het begin van de wedstrijd heeft hij er voor gezorgd dat we een mooie voorsprong bij elkaar golfden, wat de basis was voor de zege."