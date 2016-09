Brecel op één overwinning van eindfase International Championship snooker

Door: redactie

30/09/16 - 20u56 Bron: Belga

© photo news.

Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde op het International Championship snookertoernooi (657.000 euro), waarvan de voorronden worden betwist in het Engelse Preston.

De 21-jarige uit Dilsen-Stokkem moest toezien hoe de Chinees Fang Xiongman (WS 109) met een 65 break de eerste frame op zijn naam schreef. In de tweede frame zette Brecel de bordjes gelijk na een 75 break, waarna hij ook frame drie won. De 23-jarige Chinees potte net voor de pauze een 95 break weg.



In de tweede wedstrijdhelft domineerde Brecel de wedstrijd. Na breaks van 83 en 55 werd het uiteindelijk een vlotte 6-2 overwinning. In de tweede en laatste voorronde neemt Brecel het op tegen de Welshman Dominic Dale (WS 40).



Uitslag eerste voorronde:

Luca Brecel (Bel/32) - Fang Xiongman (Chn/109) 6-2

29/85(65) - 75(75)/11 - 70/38 - 0/95(95) - 61/24 - 83(83)/6 - 71/22 - 96(55)/12