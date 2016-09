Lianne Tan stoomt door naar halve finales in Praag

Door: redactie

30/09/16 - 19u31 Bron: Belga

Lianne Tan. © belga.

Lianne Tan (BWF 68) heeft zich deze avond geplaatst voor de halve finales van het Praag Open badmintontoernooi.

De 25-jarige Tan, die eerder vandaag nipt won van de Russische kwalificatiespeelster Victoria Slobodyanyuk (BWF 161), haalde het bij de laatste acht van de Duitse Fabienne Deprez (BWF 97). Het werd 23-21 en 21-16 voor Tan, die op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro in de groepsfase strandde. In de halve finales wacht de Deense Mette Poulsen (BWF 55).



In het dubbelspel bij de mannen gingen eerste reekshoofden Matijs Dierickx en Freek Golinski in de tweede ronde met 21-14 en 26-24 onderuit tegen Lu Ching Yao en Yang Po Han uit Taiwan.