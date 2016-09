Pieters verliest eerste duel Ryder Cup met teamgenoot Lee Westwood

Marie Rutsaert

De Belg Thomas Pieters en de Engelsman Lee Westwood hebben hun eerste duel verloren op de Ryder Cup in het Amerikaanse Chaska (Minnesota). Ze namen het op tegen de Amerikanen Dustin Johnson en Matt Kuchar. Voorlopig is 'Team Europe' niet al te best van start gegaan, ze verloren de vier eerste wedstrijden.

In het tweejaarlijkse golftoernooi neemt een Europese groep spelers het op tegen een Amerikaanse selectie. De Ryder Cup is het allerhoogste bereikbare event in de carrière van een golfer en een van de best bekeken sportevenementen ter wereld. Er worden in duo's 28 wedstrijden gespeeld. Voor winst moet een ploeg dus meer dan 14 keer winnen. Bij gelijkspel keert de beker terug naar de titelverdediger. Dat is nu het Europese team. Met Pieters treedt er ook voor de tweede keer een Belg aan op het prestigieuze toernooi. In 2012 werd Nicolas Colsaerts geselecteerd om me te doen.



Ook golflegende Arnold Palmer kreeg een eerbetoon bij aanvang van de wedstrijden. De zak die hij gebruikte tijdens de Ryder Cup in 1975 stond bij de eerste tee. Palmer overleed afgelopen zondag en was een van de absolute legendes van het golf. Palmer was zes keer speler voor 'Team USA' tijdens zijn carrière.



Westwood en Pieters konden slechts één keer een hole pakken op de Amerikanen. Het Engels-Zweedse duo Justin Rose en Henrik Stenson moest ook al de Amerikanen Jordan Spieth en Patrick Reed laten voorgaan.



Phil Mickelson en Rickie Fowler kregen de Ier Rory McIlroy en Engelsman Andy Sullivan onder controle en pakten de volgende Amerikaanse zege. Jimmy Walker en Zach Johnson deden hetzelfde met het Spaans-Duitse koppel Sergio Garcia en Martin Kaymer.



Straks gaan de Europeanen en Amerikanen weer verder. Pieters speelt dan samen met Rory McIlroy.