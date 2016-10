Deze kerel gaf fortuin uit om op voetballegende te lijken (en 7 andere sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

2/10/16

video Een Brit die 23.000 euro over had om op een voetballegende te lijken en daarin mislukte, een motorcrosser die bij het vieren een motor vol op zijn hoofd krijgt en Boskamp die niet meer bijkomt van het lachen na gênant moment. Geweldige video's die de afgelopen week weer met brio de show wisten te stelen op de sportpagina van HLN.be. Maar dat was niet alles, ook vijf andere beklijvende video's moet u zeker gezien hebben. Zo bent u weer helemaal mee met het strafste dat er in de sportwereld te rapen viel.

Deze kerel gaf een fortuin uit om op voetballegende te lijken, maar ziet u wie? De Brit Jack Johnson had een droom: het uiterlijk hebben van David Beckham. En om die droom in vervulling te zien gaan, had Grills véél geld over. Hij spendeerde ruim 20.000 Britse ponden (ongeveer 23.000 euro) aan allerhande operaties, maar voorlopig is hij echter vooral het mikpunt van spot. Johnson greep al naar botox en liet ook onder meer zijn lippen, wenkbrauwen en tanden bewerken. In een interview geeft hij echter aan te beseffen dat hij nog niet als lookalike van Beckham door het leven gaat.



"Ik ben niet dom en weet wel dat ik voorlopig nog niet op hem lijk. Maar de weg die ik moet afleggen om eruit te zien als David Beckham, is gelukkig niet heel lang meer", houdt hij de moed erin.



Door de vele ingrepen heeft de werkloze Johnson bovendien ook een flinke schuldenberg opgebouwd. Maar daar laat hij zich duidelijk niet door tegenhouden, want binnenkort wil hij ook nog een maagring laten plaatsen.

Wat een (internet)hit: ravissante fotografe wil bal vangen, maar loopt dat even mis Fotograaf zijn, het is soms een hondenstiel. Dat heeft de Amerikaanse Ashley Ward aan de lijve mogen ondervinden. Ward probeerde tijdens de beladen American Football-wedstrijd tussen de LSU Tigers en de Auburn Tigers een bal te vangen, maar dat verliep toch niet helemaal volgens plan. Ze kreeg het leer vol in haar gezicht en moest daar duidelijk even van bekomen. Op Twitter meldde ze intussen gelukkig dat alles goed gaat met haar.



"I got it", zou Ward geroepen hebben toen ze de bal in haar richting zag vliegen, maar dat draaide toch even anders uit...

Vechtersbaas zo woedend op ref dat hij iets doet wat hele MMA-wereld schokt Een ruwe sport en absoluut niet voor doetjes, maar net zoals in het boksen wordt sportiviteit ook in het MMA hoog in het vaandel gedragen. Neem nu Roy Nelson, de 40-jarige Amerikaanse knokkersbaas mepte in zijn kamp bij de zwaargewichten zijn opponent tegen het canvas, maar moest vervolgens van de scheidsrechter blijven inhakken op de uitgetelde tegenstander. En dat zinde de stoere baardmens geenszins.

Amerikaan in Motorcross der Naties krijgt bij het vieren motor vol op het hoofd Jason Anderson won afgelopen zondag de tweede manche van de Motorcross der Naties, maar veel plezier beleefde de Amerikaan daar niet aan. Toen hij in het Italiaanse Maggiorana aan de finish het publiek begroette, kreeg hij de motor van een gedubbelde rijder vol op het hoofd.

Boskamp & co komen even niet meer bij wanneer de stilte op deze abrupte manier wordt doorbroken Dat het er bij de Nederlandse talkshow 'Voetbal Inside' iets lichter aan toegaat dan bij 'Extra Time' op Canvas; dat zal u wellicht niet meer verbazen. En toch waren het voor één keertje niet Johan Boskamp en co die de show stalen. Toen Johan Derksen van wal stak, klonk er ineens een 'vreemd' geluid uit het publiek. Boskamp en zijn kale buur René van der Gijp kwamen even niet meer bij van het lachen, al ging 'Bossie' wel meteen op zoek naar de 'dader'. "Je ligt hier gewoon te meuren jongen", aldus de flamboyante Nederlander tegen iemand in het publiek. De hoofdverdachte was een vrouw, maar aan de reactie van haar buren te zien lijkt het er ons toch op dat één van hen de schuldige was...

Alsof je er zelf bij bent: spectaculaire beelden van 'zwaarste downhillrace' De Red Bull Hardline race wordt gezien als één van de meest uitdagende downhill parcours die een mountainbiker kan ondernemen. Bernard Kerr daalde de heuvels van Wales af tijdens de race en deed dat met verve. Hij won met enkele seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger. Gelukkig voor ons had hij ondertussen een camera op zijn helm. Wij kunnen dus met hem meekijken naar zijn duizelingwekkende sprongen, topsnelheden over smalle paadjes en een stukje dicht bos, zó donker dat het nacht lijkt. Geniet mee van de spectaculaire beelden.

Met rood weggestuurde speler trakteert ref op enkele vuistslagen (maar die heeft verrassend antwoord klaar) In de lagere klassen van het Zimbabwaanse voetbal stond afgelopen weekend het duel tussen Victoria Falls Tigers en Amagagasi op het programma. Die wedstrijd veroverde al snel het internet, niet door de uitslag (0-1), maar wel door een bizar tafereel dat zich afspeelde tijdens de eerste helft. Na een stevige tackle kreeg thuisspeler Lethukuthale Mathe van ref Bekezela Makeka een rood karton onder zijn neus geduwd. Het potje van Mathe kookte helemaal over en hij trakteerde de scheidsrechter op enkele stevige vuistslagen. In plaats van weg te lopen reageerde Makeka op verrassende wijze door zelf even mee te knokken. Uiteindelijk kon Mathe door zijn ploegmakkers na enkele seconden in bedwang gehouden worden en werd hij van het veld geleid.



Het voorval krijgt sowieso nog een staartje want Musa Mandaza, voorzitter van de desbetreffende competitie, verklaarde dat hij "strenge maatregelen zal nemen tegen de betrokken spelers". "We wachten nu op het rapport van de scheidsrechter en de wedstrijdcommissaris om overeenkomstig te handelen en om te gaan met dit incident dat het imago van het voetbal zwaar aantast."