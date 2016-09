Pieter Timmers zwemt in Peking naar derde plaats in finale 100m vrij

Door: redactie

30/09/16 - 13u39 Bron: Belga

© belga.

Pieter Timmers is vandaag op de wereldbekermanche zwemmen in de Chinese hoofdstad Peking (kortebaan) op de derde plaats geëindigd in de finale van de 100 meter vrije slag.

De 28-jarige Timmers, op dit nummer in Rio nog goed voor olympisch zilver, tikte aan in 47.22. Hij bleef zo ruim boven zijn Belgisch record (46.61). De zege ging naar de Rus Vladimir Morozov (45.99), voor de Japanner Katsumi Nakamura (46.95).



In de reeksen had Timmers met 48.17 de tweede tijd van alle deelnemers op de tabellen gezet.



Zaterdag komt de BRABO-zwemmer nog in actie op de 50m en de 200m vrij.



In Peking verwachtte Timmers geen toptijden neer te zetten. "Mijn vormpiek lag in Rio", zo klonk het. "Na mijn medaille was mijn agenda ook helemaal volgeboekt. Daarom heb ik niet kunnen doortrainen." Hij neemt verder nog deel aan de manches in Dubai (4-5 oktober), Doha (8-9 oktober), Singapore (21-22 oktober), Tokio (25-26 oktober) en Hongkong (29-30 oktober). Het BK in november en het WK in december, allebei in klein bad, laat hij links liggen.