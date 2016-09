Thomas Pieters gaat van start aan de zijde van Lee Westwood

Thomas Lissens

Ryder Cup In het eerste duel van de Ryder Cup 2016 staan vandaag de Engelsman Justin Rose en de Zweed Henrik Stenson tegenover de Amerikanen Jordan Spieth en Patrick Reed op de Hazeltine National Golf Club in het Amerikaanse Chaska (Minnesota). Thomas Pieters maakt zijn opwachting in de vierde wedstrijd van de tweejaarlijkse prestigestrijd. Hij komt in actie aan de zijde van Lee Westwood, die in 2012 op de openingsdag van de Ryder Cup al aantrad met Nicolas Colsaerts. Pieters en Westwood kijken Dustin Johnson en Matt Kuchar vanaf 15u20 Belgische tijd in de ogen.

In de tweede wedstrijd nemen de Amerikanen Phil Mickelson en Rickie Fowler het op tegen de Noord-Ier Rory McIlroy en de Engelsman Andy Sullivan. Daarna ontmoeten de Duitser Martin Kaymer en de Spanjaard Sergio Garcia het Amerikaanse duo Jimmy Walker en Zach Johnson.



De 24-jarige Pieters, vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, kreeg een wildcard voor de Ryder Cup. Europa is drievoudig titelverdediger. Lees ook Thomas Pieters haalt net als Colsaerts de cut in Bad Griesbach

