Lady Gaga treedt op tijdens halftime-show Super Bowl

30/09/16 - 02u48 Bron: AP

Lady Gaga © ap.

Het is een feit: Lady Gaga verzorgt de 'halftime show' tijdens de door miljoenen mensen bekeken Super Bowl in februari volgend jaar. Dat heeft de NFL bekend gemaakt. Lady Gaga bevestigde het nieuws zelf via Twitter.

"Het zijn geen roddels meer, het is waar'', zo twitterde de popster. Gaga trad het afgelopen jaar ook al op tijdens de Super Bowl in Santa Clara, Californië. Toen zong ze het Amerikaanse volkslied, terwijl Beyoncé, Bruno Mars en Coldplay de hoofdact vormden.



Best bekeken televisiemoment

De 'halftime show' tijdens de Super Bowl is het best bekeken televisiemoment in de Verenigde Staten. De zangeres treedt hiermee in de voetsporen van onder anderen Madonna, Bruce Springsteen, U2, Paul McCartney en Michael Jackson.