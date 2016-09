Zilveren Pieter Timmers is helemaal klaar om opnieuw het water in te duiken

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Zowat anderhalve maand na zijn exploot op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro duikt Pieter Timmers opnieuw het bad in voor de wereldbekermanche in Peking (kortebaan), morgen en zaterdag.

De zilveren medaille op de 100 meter neemt aansluitend deel aan de manches in Dubai (4-5 oktober), Doha (8-9 oktober), Singapore (21-22 oktober), Tokio (25-26 oktober) en Hongkong (29-30 oktober). Het BK in november en het WK in december, allebei in klein bad, laat hij links liggen.



"De voorbije jaren heb ik altijd gepast voor deze tour, omdat ik me moest voorbereiden op een EK of WK in december, maar dit jaar wilde ik het voor geen geld ter wereld missen", legt Timmers uit.



Huwelijk

In Peking verwacht de 28-jarige BRABO-zwemmer geen toptijden neer te zetten. "Mijn vormpiek lag in Rio. Na mijn medaille was mijn agenda ook helemaal volgeboekt. Daarom heb ik niet kunnen doortrainen. Daarnaast was er nog veel te regelen voor mijn huwelijk dat anderhalve week na mijn terugkeer uit Brazilië plaatsvond. Tijdens mijn zesdaagse huwelijksreis in Rome ben ik wel een aantal keren gaan trainen. Heel romantisch", lacht Timmers. "Begin november keer ik terug naar België. Daarna is het tijd voor enkele weken rust."