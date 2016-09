Ann Wauters begint met LA Sparks goed aan halve finale play-offs WNBA

Bewerkt door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 08u10 Bron: Belga

Ann Wauters heeft met Los Angeles Sparks een eerste stap gezet richting finale in de WNBA. In het Californische Long Beach klopten de Sparks Chicago Sky met 95-75.

Vrijdag treffen beide teams elkaar opnieuw. De Sparks spelen dan in hun vertrouwde Staples Center. Wie het eerst drie keer wint, stoot door naar de finale. Ann Wauters speelde 2'11" mee in de Walter Pyramid, waar 3.894 basketfans het duel bijwoonden. Belgiës meest succesvolle speelster scoorde 2 punten en plukte 1 rebound.



Candace Parker werd met 30 punten topschutter voor Nneka Ogwumike (27 punten). Die laatste werd woensdag overigens uitgeroepen tot MVP van het seizoen.



De LA Sparks beëindigden de reguliere competitie als tweede en waren daarom, net als Minnesota Lynx, vrij in de eerste twee rondes van de play-offs. Emma Meesseman werd met Washington Mystics laatste in de Eastern Conference.