Luca Brecel speelt eindfase in Boekarest

Door: redactie

29/09/16 - 00u04 Bron: Belga

© ap.

Luca Brecel (WS 32) heeft zich in het Engelse Preston geplaatst voor de eindfase van het European Masters snookertoernooi. Dat vindt van 3 tot en met 9 oktober plaats in het Roemeense Boekarest.

Brecel versloeg in de tweede en laatste voorronde de Welshman David John (WS 127) met 4-2. In de eerste ronde van de eindfase neemt de 21-jarige Brecel het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsman Stuart Bingham (WS 2), in 2015 wereldkampioen, en de Schot Scott Donaldson (WS 92).



Uitslag:



Luca Brecel (Bel/32) - David John (Wal/127)4-2



77/39 - 79/2 - 39/74(71) - 49/61 - 69(69)/15 - 56/31