Polstokspringster Isinbayeva wil Russische atletiekbond leiden

28/09/16

Yelena Isinbayeva, gouden medailliste in Londen en Peking, is kandidaat om de nieuwe voorzitter te worden van de Russische atletiekfederatie.

"Ik heb de knoop doorgehakt en dien mijn kandidatuur in", vertelde de tweevoudig olympisch kampioene polsstokspringen aan het agentschap TASS.



Isinbayeva mocht deze zomer door de Russische ban niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio. Nadat ze verkozen werd tot de atletencommissie van het IOC, maakte de Russin het einde van haar carrière bekend.



Op 9 december wordt de opvolger van Dmitry Shlyakhtin gekozen. Het is nog niet duidelijk of hij zelf opnieuw kandidaat is.