Perfect eerbetoon voor overleden ploeggenoot: een homerun met zijn nummer

Marie Rutsaert

27/09/16 - 21u11 Bron: ThePostGame

video In de VS is de baseballwereld nog steeds in diepe rouw na het overlijden van jonge ster José Fernandez in een bootongeluk. Zijn team, de Miami Marlins, laste de match die dit weekend gepland was af. Maar zoals altijd in sport: de show must go on. De Marlins namen het op tegen de New York Mets en het werd een prachtig eerbetoon aan de overleden speler. Hoogtepunt? De eerste slag van de wedstrijd was meteen een homerun en op dat moment kon niemand zijn tranen bedwingen.