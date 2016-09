Opvallende carrièreswitch: zwemkampioen Florent Manaudou gaat handballen

Door: redactie

27/09/16 - 14u58

Florent Manaudou gaat handballen. © photo_news.

Florent Manaudou zet (voorlopig) een punt achter zijn erg succesvolle zwemcarrière. De Fransman gaat in eigen land handballen voor een eersteklasser uit Aix-en-Provence, zo maakte hij dinsdag bekend.

De 25-jarige Manaudou kroonde zich op de Spelen van Londen 2012 tot olympisch kampioen op de 50m vrije slag. In Rio moest hij genoegen nemen met zilver. De Fransman is ook regerend wereldkampioen op de afstand én op de 50m vlinder.



"Ik zet mijn zwemcarrière voorlopig tussen haakjes. Ik wil geen definitieve of overhaaste beslissingen nemen. Maar verder doen zonder er plezier aan te beleven of om de verkeerde redenen, wil ik evenmin", stelt de broer van Laure Manaudou, ook een inmiddels gestopte oud-zwemkampioene. "In het handbal is mijn enige ambitie om het beste van mezelf te geven en zo opnieuw het plezier in het sporten terug te vinden."