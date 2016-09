"Lady Gaga in gesprek over halftime show Superbowl"

Door: redactie

13/09/16 - 21u53 Bron: ANP/BuzzE

© bruno.

Popdiva Lady Gaga (30) gaat vermoedelijk het optreden verzorgen tijdens de Superbowl van februari 2017. Dat meldt Billboard op basis van ingewijden. De excentrieke zangeres maakte eerder dit jaar nog indruk toen ze voor de Superbowl het Amerikaanse volkslied zong.

Een woordvoerder van de Superbowl kan het nieuws nog niet bevestigen. "We zijn in gesprek met diverse grote artiesten'', stelt hij. "Maar we zijn blij dat het evenement zo leeft.''



Het optreden zou een logische stap zijn. Na jaren van jazz zingen met Tony Bennett brengt Gaga dit jaar weer popmuziek uit. Vrijdag ging de single Perfect Illusion in première, maar het stevige rocklied werd niet goed ontvangen.



Ze oogstte wel veel lof met haar liveoptredens van de afgelopen maanden. Zo zong ze tijdens de uitreiking van de Oscars het nummer Till it happens to you, dat genomineerd was voor een beeldje. Het lied kwam uit de documentaire The Hunting Ground, die gaat over verkrachtingen op Amerikaanse universiteiten. Tijdens het zingen kwamen tientallen slachtoffers om Lady Gaga heen staan.