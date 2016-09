Sandrine Tas raakt wereldtitel kwijt aan rivale Francesca Lollobrigida

Door: redactie

Sandrine Tas is haar wereldtitel in het skeeleren op de 1000 meter op het WK in het Chinese Nanjing kwijtgeraakt aan haar grootste concurrente. De Italiaanse Francesca Lollobrigida veroverde de titel met een ruime voorsprong na een majestueuze laatste ronde.

Sandrine Tas, die in China haar titel wou verlengen, kon uiteindelijk zelfs niet meedoen voor de prijzen. De 21-jarige studente uit Oostende passeerde de finish in de halve finale als derde, maar haar tijd was te traag om aan de finale deel te nemen. In de officiële uitslag werd ze vervolgens op de elfde plaats gezet.



In de schaduw van Lollobrigida eindigde Anke Vos als vijfde. Op het podium werd de Italiaanse geflankeerd door Mareike Thum uit Duitsland en Fabriana Arias uit Colombia. Door een vierde plaats in de halve finales had Lollobrigida eigenlijk de eindstrijd maar net bereikt.



Teleurstellende Belgen

Het zit de Belgen in het snikhete Nanjing niet erg mee. Al was de vierde plaats van het juniorenaflossingstrio over 3000 meter bij de jongens zeker verdienstelijk. Indra Médard, Tibo Vanhove en Thomas Vosté, hadden achter Colombia en Argentinië knap de eindstrijd gehaald. België kwam in de finale als vijfde over de streep, maar schoof door de declassering van Zuid-Korea nog een plaatsje op.



Een paar uur na de 1000 meter ontliepen Vos, Tas en Stien Vanhoutte op de aflossing de laatste plaats in de finale. In een door Italië gewonnen koers werden de Belgische vrouwen vijfde. De mannen, met de aan de schouder geblesseerde Tim Sibiet, haalden de finale niet. Op de 1000 meter werd Mathias Vosté achtste.