Opnieuw goud! Peter Genyn pakt eerste plaats én paralympisch record

Marie Rutsaert

13/09/16 - 15u48 Bron: Belga

© belga.

Paralympische Spelen Peter Genyn, regerend wereldkampioen in de rolstoelsprint, mag zich nu ook olympisch kampioen noemen. Hij won de finale van de 100m T51 overtuigend met 21"15. Dat was meteen goed voor een paralympisch record.

© belga.

"Al mijn inspanningen in de voorbereiding waren niet voor niets", zo verklaarde de dolgelukkige rolstoelatleet, die in 21.15 het paralympisch record aanscherpte. De 39-jarige Genyn, de regerende wereldkampioen op het nummer, bleef de Algerijn Mohamed Berrahal en de Mexicaan Edgar Cesareo Navarro Sanchez voor. Uittredend olympisch kampioen en wereldrecordhouder Toni Piispanen uit Finland werd pas vierde.



"Dit is super. Het ging perfect, ik heb geen slag gemist", stelde Genyn, die eerder al de Paralympische Spelen van 2004 en 2012 meemaakte als lid van de rugbyploeg. "Hoeveel stress kan een mens hebben? Het was verschrikkelijk. Ik wist dat ik fysiek goed was. Maar dat voelde zo niet aan, een mentale kwestie. We hebben hard gewerkt aan mijn start, met resultaat." In de voorbereiding op de Paralympische Spelen trainde Genyn zes dagen op zeven. "Ik heb er alles voor gedaan. Het was het allemaal waard."



"Fantastische delegatie"

Zaterdag komt Genyn nog op de 400 meter in actie. "Ik ben ook op dat nummer de favoriet, hopelijk heb ik dan minder stress. We hebben een fantastische Belgische delegatie hier in Rio. Alle atleten hangen goed aaneen", besloot de paralympiër uit Kalmthout. Hij heeft sinds 1993 tetraplegie. Vanaf de borst tot de voeten heeft Genyn geen bewegingsmogelijkheden.



Na het zilver van Marieke Vervoort en goud van Florian Van Acker en Laurens Devos is dit de vierde medaille voor België op de Paralympics in Rio.