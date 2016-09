Marieke Vervoort beschuldigt "Canadian bitch" die goud pakte op 400m van bedrog

Door: redactie

13/09/16 - 09u55 Bron: vtmnieuws.be, eigen berichtgeving

video Rolstoelatlete Marieke Vervoort beschuldigt de Canadese Michelle Stillwell van bedrog. Ze deed dat vanochtend bij Sven Ornelis en Anke Buckinx op radiozender Joe.

Grootste vijand

De clash tussen beide toppers mag niet verbazen want het is al langer koude oorlog tussen de twee sportieve dames. Stilwell is de grootste vijand van onze Marieke Vervoort, ze noemt haar zelfs smalend "That Canadian bitch". En voegde daar nog aan toe: "Met haar nek van hier tot in Tokio."



Van de baan gereden

'Wielemie' wilde zo graag een appeltje schillen met haar grote rivale, maar slaagde daar niet in. Dit is hoe de bloedvete ontstond: "Drie jaar geleden, op de 800 meter in Lyon, reed ze me nog van de baan. Terwijl ik met een zware schouderblessure in de ambulance zat, las ik dat zij triomfantelijk op Facebook had gezet: 'Tomorrow rerun, without the Belgian!'"



Al heibel in 2008

Ook op de vorige Paralympics in Londen 2008 was het al hommeles tussen beide rolstoelatletes. "Op de 200 meter won ik daar zilver. Toen ik haar op het podium een knuffel wilde geven, duwde ze haar gouden plak onder mijn neus. Maar daarna pakte ik lekker wél alle wereldrecords."