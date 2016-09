"Devos heeft het potentieel om medailles te halen op de Olympische Spelen"

Door: Dietert Bernaers

13/09/16 - 08u30

© belga.

Paralympics Met goud op de Paralympische Spelen zit tafeltennisser Laurens Devos (16) nog láng niet aan zijn plafond. "Hij heeft het potentieel om medailles te halen op de Olympische Spelen", zegt de coördinator van de topsportschool in Leuven. Dat zou van hem een unieke atleet in de Olympische geschiedenis maken.

Net als zijn broer Robin wilde Laurens naar de topsportschool. "Mijn man en ik hadden daar onze twijfels bij", zegt zijn moeder Christel. "Wat als hij het niet haalt? Gaat dat geen ongelooflijke klap zijn? Gelukkig hebben ze hem wel toegelaten."



Laurens werd de eerste en voorlopig nog steeds de enige leerling aan de topsportschool met een handicap. "Zijn klasgenoten pesten hem daar wel eens mee", zegt topsportcoördinator Anke Vanheyste. "Maar als ik hem dan uit de klas haal om daarover te praten, wuift hij mijn bezorgdheid weg. 'Ach mevrouw, daar trek ik me niets van aan. Ik zal ze wel eens iets laten zien.' Mentaal is Laurens ijzersterk." En bovendien zo getalenteerd dat hij er zelfs in de competities voor validen bovenuit steekt. "Hij is momenteel al Belgisch kampioen in zijn leeftijdscategorie en hij heeft zeker het potentieel om over vier of acht jaar deel te nemen aan de Olympische Spelen", zegt Vanheyste. "Ik heb geen glazen bol, maar als je ziet waar hij nu staat, dan zie ik in hem zelfs een mogelijke medaillekandidaat."



