Het ontroerende moment waarop Florian Van Acker gouden medaille opdraagt aan zijn overleden leraar

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 08u43 Bron: Sporza

Paralympische Spelen Net als Laurens Devos en Marieke Vervoort gaat Florian Van Acker de Belgische sportgeschiedenisboeken in. Een gouden medaille op de Paralympics, iets waar heel het land trots op mag zijn. En het verhaal van de 19-jarige West-Vlaming krijgt een mooi vervolg want als het van zijn coach afhangt, mag hij zich helemaal laten gaan met een overdaad aan fastfood. En dan is er nog die inspirerende persoon aan wie hij zijn medaille opdroeg.

© belga. Deze gouden medaille draag ik op aan een zeer speciale meester. Een zeer speciale man die nu overleden is. Dirk Hoornaert is zijn naam, dat was een ongelooflijke vriend, we hebben uren gebabbeld. Hij werd niet betaald om na school nog anderhalf uur of zelfs twee uur met mij te babbelen en ook tijdens de speeltijden praatte hij met mij. Florian Van Acker © belga. Naar de McDonald's? Ah ja het is juist, ik was dat 'lelijk' vergeten. 'Als je goud pakt, mag je het hele kot opeten', zei mijn coach tegen mij. Florian Van Acker

Na de inspanning volgt de ontspanning, zo gaat dat in het leven. Het is niet anders voor onze gouden Florian Van Acker. Zijn coach Nico Vergeylen vindt dat de riem er nu wel af mag: "Het was echt wel een heel mooie en spannende wedstrijd. Ze waren aan elkaar gewaagd in het begin, maar op het einde heeft hij na twee tegenvallende sets teruggevochten. Prachtig gespeeld! Door de stress maakte hij zijn slagen niet volledig. Je merkte dat hij bang was om te missen waardoor hij extra veel fouten ging maken. Ik heb hem dan ook opgepept. Op karakter en inzet heeft hij zijn match uiteindelijk gewonnen." Ook de tekeningen van zijn coach hebben geholpen. "Ja ik heb vanmorgen nog filmpjes bekeken en tekeningen gemaakt die ik met Florian op voorhand heb doorgenomen, maar tijdens de wedstrijd moet je toch altijd aanpassen."



Elke dag spaghetti gegeten

En dan mag de 19-jarige Van Acker nu genieten: "Ik heb Florian beloofd dat als hij zou winnen, we naar de McDonald's zouden gaan en hij daar vijf hamburgers mag eten. Dat was voor hem de grootste beloning. Het zullen vijf BigMac's worden, denk ik. Hij heeft op zijn eten moeten letten om geen overgewicht te hebben. Hij moest hier toch goed fit te zijn. In het olympisch dorp heeft hij elke dag spaghetti gegeten. Nu mag hij zich eventjes laten gaan. Hij is heel rustig en nuchter en dat zal zo blijven, meer dan een uitje naar de McDonald's zal er niet van komen vanavond."



Poef voor meester Dirk

Van Acker liet het zich geen twee keer zeggen. "Hoe ik ga vieren? Dat is een heel goeie vraag. Zeg het eens! Naar de McDonald's? Ah ja het is juist, ik was dat 'lelijk' vergeten. 'Als je goud pakt, mag je het hele kot opeten', zei mijn coach tegen mij. Ik kan wel veel eten, maar we gaan zien welke honger ik heb." Maar toen werd de toon ineens serieus. "Mag ik eens iets zeggen? Het is geen antwoord op de vraag, maar deze gouden medaille draag ik op aan een zeer speciale meester. Een zeer speciale man die nu overleden is. Dirk Hoornaert is zijn naam, dat was een ongelooflijke vriend, we hebben uren gebabbeld. Hij werd niet betaald om na school nog anderhalf uur of zelfs twee uur met mij te babbelen en ook tijdens de speeltijden praatte hij met mij. Ik had een heel sterke band met die man, nog nooit heb ik dat meegemaakt. Ik draag dit op aan hem, een speciale poef naar de hemel voor meester Dirk."