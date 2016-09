Minister Muyters diep ontroerd door tweede gouden topprestatie op Paralympics

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 06u56 Bron: Sporza

© Sporza.

Als u vond dat de Olympische Spelen vanuit Belgisch oogpunt al een eclatant succes waren, wat dan gezegd van de Paralympische Spelen? Ons land zit intussen ook al aan drie medailles. Twee keer goud en één keer zilver. Gisteren zorgde Florian Van Acker in het tafeltennis voor een nieuw orgelpunt in Rio de Janeiro en zijn klinkende prestatie kreeg zelfs Vlaams minister van Sport Philippe Muyters helemaal gek. Achteraf reageerde de N-VA'er zelfs diep ontroerd. "De tranen sprongen in mijn ogen", klonk het emotioneel, maar gelukkig.

© belga.

Muyters lijkt wel een geluksbrenger want als hij onze atleten komt aanmoedigen dan mikken ze regelrecht in de roos. "Het is ongelooflijk en iedereen die de match heeft gezien zal met mij bevestigen dat het ontzettend spannend was. Het hoeft niet zo spannend te zijn, maar ik heb ervan genoten. Zo'n mensen geven zich op een buitengewone manier, ze gaan voor hun sport. Ik kan iedereen garanderen, wat Florian Van Acker nu doet heeft bloed, zweet en tranen gekost van hem en alle mensen die hem begeleiden. Chapeau voor wat hij doet. Ik was gisteren hees en het is niet veel beter nu en ik kan u zeggen dat de tranen in mijn ogen sprongen toen hij won. Of ik echt geluk breng? Het schijnt zo. Alleen vandaag al heeft iedereen naar wie ik ging kijken op een fantastische manier gewonnen. Blijkbaar breng ik geluk en dat doe ik met veel plezier. Het is van hier naar daar en erg vermoeiend, maar ik heb het er graag voor over en haal er veel voldoening uit", vertelde hij aan Sporza.