Gouden Devos oogst ook lof buiten de landsgrenzen: "Hij toonde aan dat sport geen limieten kent"

Door: Mike De Beck

12/09/16 - 23u53 Bron: AS

Paralympics Met zijn 16 jaar kroonde Laurens Devos zich tot jongste paralympisch kampioen in de geschiedenis van het tafeltennis en dat zijn ze buiten de landsgrenzen ook niet ontgaan. Dat de Antwerpenaar het toernooi winnend afsloot zonder ook maar een set te verliezen, ontging ook de Spaanse pers niet.

"Paralympisch kampioen in het tafeltennis met slechts 16 jaar oud!", titelde het Spaanse dagblad AS Diario in hoofdletters op hun website. "Laurens Devos heeft getoond dat sport geen limieten kent... noch een leeftijd. De jonge Belg debuteerde op deze Paralympische Spelen en heeft ook geschiedenis geschreven", strooide de krant met lof.



Net als in het hele toernooi moest Devos ook in de finale tegen de Nederlander Gerber geen set prijsgeven. "Op die manier heeft de vroege ster een vlekkeloze deelname achter de rug", klonk het nog. De jonge tafeltennisser heeft in de klasse 9 (hemiplegie of hersenverlamming) alvast laten zien dat hij uit sterk kampioenenhout geschreven is.