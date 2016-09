Acht jaar schorsing voor positieve Saoedische gewichtheffer

Door: redactie

12/09/16 - 22u01 Bron: Belga

Paralympische Spelen De Saoedische gewichtheffer Mashal Alkhazai is tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro betrapt op dopinggebruik. Dat heeft het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) bevestigd.

Hij testte bij een controle op training positief op het gebruik van een anabole steroïde en liep zo al voor de tweede keer in zijn carrière tegen de dopinglamp.



Na zijn tweede positieve test heeft het IPC de 36-jarige gewichtheffer, die woensdag normaal gezien in actie moest komen in de klasse boven 107 kg, een schorsing van acht jaar opgelegd.