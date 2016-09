Opvallend: vier paralympiërs lopen sneller op 1.500 meter dan olympiërs

Bonne Kerstens

Vier paralympische atleten hebben de 1.500 meter voor mannen sneller gelopen dan hun collega's op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De vier, allemaal slechtziend, liepen in T12/T13, de klasse voor paralympische atleten met relatief het 'beste zicht'.

De Algerijns Fouad Baka liep gisteren 3:49:59, waarmee hij een vierde tijd neerzette en dus net naast het brons greep. Opvallend detail: de winnaar van de 1.500 meter tijdens de Olympische Spelen begin augustus, de Amerikaan Matthew Centrowitz, liep een tijd van 3:50:00. Langzamer dus dan zijn paralympische collega die vierde werd. Zonder nuance zou Fouad dus een gouden plak op de Olympische Spelen hebben kunnen bemachtigen, mocht hij zich gekwalificeerd hebben voor de finale.



Nog sneller dan Fouad Baka liepen de drie mannen die wel in de prijzen vielen. Henry Kirwa uit Kenia (3:49.59) haalde brons. Zilver ging naar de Ethiopiër Tamiru Demisse (3:48.59) en het goud ging met een tijd van 3:48.29 naar Abdellatif Baka, de tweelingbroer van Fouad.



Tactiek

De neergezette tijd van de vier paralympiërs is met recht knap te noemen, maar helemaal identiek aan de Olympische Spelen is de wedstrijd op de Paralympische Spelen niet. Het verschil zit hem vooral in de tactiek waarmee gelopen wordt. Paralympische sporters met slecht zicht houden minder rekening met elkaar, ze wachten niet af op het moment om te versnellen en lopen met een andere ingesteldheid. Atleten met normaal zicht houden (onbewust) altijd rekening met elkaar, waardoor de twee wedstrijden een heel andere dimensie krijgen.



Daarnaast werd tijdens de Olympische Spelen in Rio een erg langzame tijd neergezet bij de mannen. Het wereldrecord op de 1500 meter voor mannen staat op 3:26:00. In Rio werd 'slechts' een tijd van 3:50,00 gelopen. In de halve finales werden daarentegen wel snellere tijden neergezet. Zo liep de Tsjech Jakub Holuša een tijd van 3:38:31. Een stuk sneller dan zijn paralympische collega's.