Paralympiër Van Acker bezorgt België tweede goud in het tafeltennis

Door: Mike De Beck

12/09/16 - 21u36 Bron: Belga

© belga.

Paralympics Na het zilver van Marieke Vervoort en de gouden medaille van Laurens Devos in het tafeltennis heeft België er op de Paralympische Spelen een nieuwe medaille bij. Florian Van Acker zorgde na een felbevochten vijfsetter (11-8, 16-18, 11-13, 11-5 en 11-8) voor een tweede gouden medaille in het tafeltennis.

